نبض الكلمات

الجمعة 30/يونيو/2023 - 09:37 ص 6/30/2023 9:37:27 AM

لم أقف على عرفات ولا رميت الجمرات ولا طفت ولا سعيت لكننى ياربى كل عام قلبى يلبيك لبيك اللهم لبّيك وكل من أحب.

‏لـيـسـت الـعـبـرة بازدحام مـن حـولـك أو بـكـثـرة مـن يـسـأل عـنـك بـغـيـابـك أو حـضـورك، وإنـمـا مـن يـحـتـفـظ لـك بـركـن دافـئ والله هادئ فـى ثـنـايـا روحـه... تـلـجأ إليه فـرحـاً حـزنـًا وخـوفـًا أو عـنـدمـا يـوجـعـك الـعـالـم ألـمـاً فى «بلد المحبوب» اللى ملهاش وجود إلا فى خيالنا.. فمن استشعر لطف الله به فى كل صغيرة وكبيرة فى المنع والعطاء فى الشدة والرخاء امتلأ قلبه حباً وطمأنية ورضا، فكن رقيقاً، لا تسمح للعالم بأن يجعلك قاسيًا.. ولا تسمح للألم بأن يجعلك تكره، ولا تسمح للمرارة بأن تسرق حلاوتك. اللهم قلباً لا يتحجر ونفساً لا تتعكر وروحًا سليمة من الحقد... والكراهية والتكبر.

تبقى القلوب الطيبة لا تخشى اختبارات الحياة ولا تتغير... فالنار لا تحرق المعادن الثمينة بل تصقلها.. وكل ما نحتاجه هم رفقاء يحاربون معنا الملل ونوبات الاكتئاب المستمرة فى الأحداث اليومية ولكن فى عتمة اليأس، أشعل شمعة الأمل، وأعبر بصبرك فوق القهر والعلل.. فالجمال الحقيقى يكمن فى جمال الروح، فى جمال القلب، فى جمال الطبع، فى جمال المنطق، فى عين ترى الجمال ولا ترى القُبح.. كن جميلًا ترَ الوجود جميلاً، وفى العيد نرى جمال الدنيا بكل الألوان.. أهلى، أصدقائى وزملائى وأصدقاء الدنيا الأنفاس الطيبة الكامنة فى كلماتهم العطرة.. أحبابى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أحلى عيد كله بهجة وسعادة، كل عام وأنتم سعداء أنقياء بقلوب بيضاء ​ووجوه مشرقة مبتسمة ​كل عام ​وأنتم آمنون مطمئنون ​والفرح يعم حياتكم​ ​العافية والصحة.. والرقى والرخاء والصدق لبلدنا شعبًا وجيشًا ورئيسنا والأمة الإسلامية بخير.. عام وأنتم بخير سـلامة وأمن عيدكم سعيد.

رئيس لجنة المرأة بالقليوبية

وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية

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