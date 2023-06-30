ثالث أيام عيد الأضحى.. سبب تسمية أيام التشريق

يجب على كل مسلم سواء كان بين الحجيج أم لا استغلال أيام التشريق في العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل، والحرص على المزيد من الطاعات والقربات التي دعا الإسلام إليها في هذه الأيام، وذلك لما لها من فضل عظيم وثواب كبير خصها الله بها.

وقد حثنا الإسلام في تلك الأيام على بر الوالدين وصلة الأقارب ومودة الأصدقاء وزيارتهم؛ فتتزين المجالس بالحب والتراحم والتواد، وتزول الأحقاد والمشاحنات والنفرة من النفوس.

سبب تسميتها بأيام التشريق

سميت بالتشريق لكثرة ما ينشر في الشمس من اللحم فيها، وهي أيام ذكر لله تعالى وشكر له، قال - صلى الله عليه وسلم-: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله.

أعمال مستحبة في أيام التشريق



وحثنا الشرع الشريف على الإكثار من ذكر الله تعالى في أيام التشريق حيث يتأكد في هذه الأيام المباركة التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبات، والتكبير المطلق في كل وقت إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، وقد امتثل الصحابة لذلك.

وكان عمر - رضي الله عنه - يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وأردف: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي مجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، وكانت ميمونة- رضي الله عنها -تكبر يوم النحر وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عفان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المساجد.، [صحيح البخاري].

حكم نحر الأضاحي في يوم القر

يتم ذبح الأضاحي يَوم النحر أي يوم العيد، وأيّام التشريق بَعده؛ وعند مذهب الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، تُذبَح في اليوم العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر من شهر ذي الحِجّة، بينما يدوم وقت الأُضحية عند الشافعيّة حتى آخر أيّام التشريق.



نسك الحجاج في يوم القر

في يوم القر يؤدي حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر وفي أي وقت نظرًا للازدحام.

ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث، اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.