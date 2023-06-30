حالة الطقس ودرجات الحرارة في ثالث أيام عيد الأضحى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، من المتوقع أن يشهد طقسًا معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على الأنحاء كافة، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم أن يشهد نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.



