بايدن يحير الصحفيين بطريقته الغريبة

وضعت الطريقة الغريبة للرئيس الأمريكي، جو بايدين، في الرد على سؤال حول إمكانية علمه المسبق بمحاولة التمرد المسلح في روسيا، المتابعين في حيرة لم يستطيعوا معها الخروج بجواب شاف، وفق روسيا اليوم.

وطُلب من بايدن في مقابلة مع MSNBC الكشف عما كان يعرفه مسبقًا، فيما يتعلق بما "حدث في روسيا"، في إشارة على الأرجح إلى تمرد مؤسس جماعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين يوم السبت.

وأجاب بايدن بطريقة محيرة، تاركًا الصحفيين يتساءلون عما إذا كان يعرف أم لا.

ولم يخض مضيف البرنامج في التفاصيل، لكنه سأل عما إذا كان بايدن يعتقد أن سلفه، دونالد ترامب، كان سيحذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بايدن: "يا إلهي، لا أعرف، لا أفكر في ذلك كثيرًا".