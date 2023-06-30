كولر يوجه رسالة إلى محمد شريف بعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

علق مارسيل كولر مدرب الأهلي على أداء محمد شريف مهاجم فريق الكرة الأول بالنادي بعد أدائه امام البنك الأهلي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة " محمد شريف حاول يتحرك ويبذل مجهودًا، وكان من الممكن أن يسجل هدفًا أو هدفين أمام البنك الأهلي، ولكن لم يحالفه التوفيق".

وأردف: "هو يحتاج أن يعمل على نفسه أكثر وعلى ثقته في نفسه، ويزيل الضغوط اللي وضعها على نفسه، هو ثالث الهدافين في الدوري".

وأتم: "أحرز أهدافًا مهمة، وهو جزء من الفريق ونحاول أن نساعده ولكن يجب أن يعمل على نفسه ويساعد نفسه بالأخص في نقطة الثقة بنفسه، ويحقق أهدافه وأهداف الفريق".

فازالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره البنك الأهلي بثلاثية دون رد، في المواجهةالتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل علي معلول هدف الأهلي الأول في الدقيقة 19 من ركلة حرة مباشرة وضعها في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى سكنت الشباك أمام الحارس محمد أبو جبل الذي اكتفى بالمشاهدة.

وأضاف أحمد عبدالقادر الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر المباراة من تسدية رائعة من خارج منطقة الجزاء اصدمت بالقائم وسكنت شباك أبوجبل.

وعزز محمود كهربا تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، علما بأن الأهلي لديه 5 مباريات مؤجلة.

ويخوض السويسري مارسيل كولر مباراته رقم 50 مع النادي الأهلي في جميع المسابقة، والمباراة رقم 26 في الموسم الحالي من الدوري المصري.

