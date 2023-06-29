موسم الجيمرز يعلن عن انضمام نجوم جديدة لحفلاته

كشف "الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية" الجهة المنظمة لموسم الجيمرز: أرض الأبطال، أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، عن المزيد من أسماء نجوم الفن العالميين المشاركين في حفلات شهر يوليو، حيث ضمت القائمة كل من الدي جي العالمي "آلان والكر" " والمنتج الموسيقي الشهير “مترو بومين" والنجم المصري "محمد حماقي".

وستقام الحفلات الموسيقية بشكل أسبوعي على مسرح محمد عبده ضمن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال" بمشاركة نخبة نجوم الفن عربيًا ودوليًا طوال فترة إقامة الحدث العالمي المرتقب والممتدة لفترة 8 أسابيع ابتداءً من 6 يوليو في بوليفارد رياض سيتي.

ويستعد الدي جي والمنتج الموسيقي النرويجي "آلان والكر" للعودة مجدّدا إلى موسم الجيمرز حيث سيشعل الأجواء يوم 7 يوليو. واشتهر والكر عبر أغنية Faded التي تم تحميلها أكثر من 1،3 مليار مرّة على منصة Spotify وحققت 2،9 مليار مشاهدة فيديو على YouTube. أما المنتج الموسيقي الشهير "مترو بومن"، والذي تعاون مع أكبر الأسماء في المجال الفني مثل “21 Savage” و “Future” و “Travis Scott”، فسيقوم بإحياء الحفل الموسيقي الذي يليه بتاريخ 21 يوليو حيث سيقدّم للجمهور السعودي ألبومه العالمي “Heroes and Villains”.

كما سيكون عشّاق الموسيقى العربيّة على موعد مع نجمهم المصري المفضل محمّد حماقي الذي سيقدّم أجمل أغانيه يوم 14 يوليو، حيث يستعد جمهوره الكبير في السعودية لسماع باقة مميزة من أجمل أغنياته أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

ويعود موسم الجيمرز هذا العام تحت شعار "ارض الأبطال" وسيقدم للجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة اللاعبين وبمجموع جوائز يبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية. وأنشطة وفعاليات متنوعة في منطقة التجارب الترفيهية والتي تناسب جميع الفئات العمرية.