ذكرى ثورة 30 يونيو .. مبادرة "ايد واحدة معاك ياسيسي" تؤكد دعمها لاستقرار مصر

أهدى القائمون على المبادرة الوطنية (إيد واحدة معاك يا سيسي) لرئيس الجمهورية والجيش والشرطة والشعب المصري أطيب التهاني والامنيات بدوام الخير والاستقرار والأمان للوطن الغالي مصر، وذلك بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة يونيو المجيدة.

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وقالت منسقة المبادرة دكتورة داليا أبو بكر البيلي: "إننا بهذه المناسبة نؤكد أننا كمصريين داخل وخارج مصر استمرارنا على تأييد اهداف ثورة يونيو المجيدة التي سطر فيها الشعب المصري الأبي ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن".

وتابعت الدكتورة داليا البيلي: "غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بأحرف من نور مسار جديد من العمل الوطني المصري لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية على كل المستويات ترتكز على دعائم قوية من التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات".



وأضافت منسقة المبادرة الدكتورة داليا البيلي: "بهذه المناسبة قمنا بعمل فيديو اهداء للقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبطال الجيش والشرطة والشعب المصري العظيم كرسالة نجدد بها العهد وبخاصة قبل الانتخابات الرئاسية أننا كمصريين داخل وخارج مصر مع استقرار الوطن الغالي وتأييد استمرار جمهورية مصر الجديدة وتحقيق إنجازات التنمية المستدامة لاستراتيجية الدولة المصرية رؤية مصر 2030 تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ورعاه".

يذكر ان المبادرة الوطنية ( ايد واحدة معاك يا سيسي ) بدأت من مايو 2021 وكان من اهم اهدافها نشر ايجابيات وانجازات الدولة المصرية ومحاربة الشائعات المغرضة الكاذبة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بلغات مختلفة وقامت على تنسيقها الدكتورة داليا ابو بكر البيلي وهي استشارية جودة وتميز مؤسسي ودكتورة صيدلانية في دولة الكويت ومن خريجات الاكاديمية الوطنية للتدريب ومن الناشطات في العمل العام لخدمة الجالية المصرية في الكويت وقامت بالمشاركة في تنظيم وتنسيق فاعليات في الانتخابات الرئاسية الثانية في دولة الكويت.