في ثاني أيام عيد الأضحى استمرار فاعليات العيد احلي بمراكز شباب قنا

تواصل مراكز الشباب بمحافظة قنا، فتح أبوابها أمام المواطنين من مختلف الشرائح العمرية لقضاء اوقاتهم والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك في اطار تنفيذ مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

من جهته أكد الدكتور عمر موسي وكيل وزير الشباب والرياضة بمحافظة قنا، أن مبادرة العيد أحلى بمراكز تأتي تأكيداً على دور مراكز الشباب المجتمعى والريادي ليشمل جميع مراكز الشباب بالمحافظة من المدن والنجوع والقرى الاكثر احتياجاً لتقديم خدمات مراكز الشباب للمواطنين وتحقيق اقصي استفادة من خدمات مراكز الشباب واستغلال كافة الاماكن والموارد المتاحة الاستيعاب اكبر عدد من المترددين من رواد مراكز الشباب.

مضيفاً ان مبادرة العيد أحلى التى انطلقت بمراكز الشباب، تأتى ضمن السعي نحو تشجيع كافة أفراد الأسرة المصرية لقضاء اوقاتهم داخل مراكز الشباب خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ذاكرا إلى انه تم الاعداد والتجهيز للمبادرة من خلال السادة مديري المديريات طبقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتكثيف الانشطة والبرامج والفعاليات داخل المراكز للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة للأعضاء ورواد المراكز خلال فترة عيد الأضحى المبارك.