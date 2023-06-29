مراكز الشباب ببني سويف تحتفل بالمواطتين فى عيد الأضحى

استقبلت مراكز شباب بمحافظة بنى سويف الرواد لقضاء عيد الاضحي المبارك داخل ساحات الهيئات الشبابية والرياضية منذ الصباح الباكر ولليوم الثاني على التوالي والتي خصصت لتوزيع البهجه والفرحه على الشعب السويفي.

وشهدت تزايد توافد الرواد والاهالي علي ساحات الصلاة وسط فرحة وسعادة الاسر والاطفال.

وأطلقت فعاليات اليوم داخل مركز شباب شريف باشا التابع لإدارة شباب وسط فى ثانى أيام عيد الاضحى المبارك بتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف و مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة ببنى سويف وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب رحاب صــلاح مدير إدارة الشباب و هاني ناجى مدير إدارة وسط، وتنفيذ عصام عكاشة مدير المركز ودعاء صلاح المنسق الإعلامي .

وتضمنت الفاعليات العاب وعرائس وعروض فنية ورسم على الوجه للأطفال وملاعب وممارسة الرياضة ضمن المبادرة الوزارية بمراكز الشباب ،التى تهدف مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب لتحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تهتم بتكوين الشخصية المصرية بتنوع الأنشطة والفاعليات لتكون مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب .

وشملت الفاعليات التى أشرف عليها مصطفى ابراهيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة، بإشراف رحاب صــلاح مدير إدارة الشباب التى أشرفت على البرامج والأنشطة التي تقدمها للرواد لتكون جاذبة للنشء والشباب وكافة فئات المجتمع وطوائفه وبحضور هاني ناجي مدير إدارة شباب وسط للدعم

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