فواكه تساعد على إنقاص الوزن.. الكيوي أولًا

الفواكه من أشهر الأكلات الخفيفة التى يفضل الكثيرون تناولها لأنها غنية بالفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية، التى تدعم نظامًا غذائيًا صحيًا.

فواكه تساعد على خسارة الوزن

وأكد الأطباء أن هناك عدد من الفواكه المنخفضة بشكل عام فى السعرات الحرارية والغنية بالألياف، مما قد يساعد على إنقاص الوزن، وفيما يلي أبرزها..

جريب فروت

تحتوى نصف حبة جريب فروت، تزن نحو 123 جرامًا، على 37 سعرًا حراريًا فقط، لكنها توفر 51% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين C، واستهلاك هذه الفاكهة يقلل من دهون الجسم ومحيط الخصر وضغط الدم.

التفاح

التفاح منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، حيث يحتوي على 116 سعرًا حراريًا و5.4 جرام من الألياف لكل ثمرة كبيرة تزن 223 جراما، ومن الأفضل تناول التفاح كاملاً - بدلاً من عصره - لتقليل الشعور الجوع والشهية.

التوت والفراولة

التوت من مصادر الطاقة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، على سبيل المثال، يحتوي كوب واحد، أو ما يعادل 123 جراما من التوت على 64 سعرًا حراريًا فقط، ويوفر 36% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين C والمنغنيز، بالإضافة إلى 12% لفيتامين K.

ويحتوى كوب واحد من الفراولة يزن 152 جراما على أقل من 50 سعرة حرارية ويوفر 3 جرامات من الألياف الغذائية، بالإضافة إلى 99% الكمية الموصى بتناولها يوميًا من فيتامين C و26% منجنيز.

الفاكهة ذات النواة

ثمار الفاكهة ذات النواة تضم مجموعة متنوعة من بينها الخوخ والنكتارين والبرقوق والكرز والمشمش، وتشتهر هذه الفواكه بأنها غنية بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات C وA، علاوة على عدد سعراتها المنخفضة.

الكيوى

الكيوي مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وK وحمض الفوليك والألياف، وله فوائد صحية كبيرة، تحتوي ثمرة فاكهة صغيرة مقشرة بوزن نحو 69 جراما على أكثر من 2 جرام من الألياف، بينما توفر القشرة وحدها 1 جرام من الألياف الإضافية.