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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

طالبان تحث الدول الإسلامية على التحرك بعد حرق كتاب الله

كتاب الله
كتاب الله

حثت حركة "طالبان" الدول الإسلامية على التحرك فورًا بعد حرق كتاب الله في السويد.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس، جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة طالبان عبد القهار بلخي، حيث أدانت الحركة السلطات السويدية لسماحها بعملية حرق القرآن، ودعت الدول الإسلامية إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.

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وتابع بيان خارجية طالبان: "وزارة الخارجية الأفغانية تُدين بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم من قِبل مُتطرف ليبرالي، كما تُدين سماح السلطات السويدية بذلك بحجة حرية الكلمة". 

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الأفعال في الأيام المقدسة وأمام مسجد يدل على ازدراء شديد وبشكل استثنائي من جانب السلطات السويدية لهذا الدين وأتباعه".

إهانة مشاعر المُسلمين في السويد:

من ناحية أخرى، تبنى نواب مجلس الدوما بيانًا حول إهانة مشاعر المُسلمين في السويد بعد تصريح السلطات السويدية بتظاهرة لإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد ستوكهولم الرئيسي أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المُتوقع أن يُرسل البيان إلى الرئيس والحكومة والغرفة العامة والأمم المتحدة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي والجمعية البرلمانية الدولية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات.

وكانت الشرطة السويدية قد سمحت بحرق المصحف الشريف أمام المسجد الرئيسي في ستوكهولم يوم أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارح، وقال رئيس الوزراء أولف يالمار كرسيترسون إن قرار الشرطة "قانوني إلا أنه غير مُناسب". وقد نفذ سويدي مُتطرف في اليوم نفسه، وتحت حماية السلطات السويدية، وعيده بحرق المصحف الشريف، بعد أن مزق صفحات منه ومسح بحذائه عليه، ثم وضع دهن ولحم الخنزير المقدد على صفحات الكتاب المقدس.

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