إزالة فورية لحالتى تعدى بنطاق مركز نجع حمادي بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة بكلا من الوحدة المحلية لقرية الغرب بهجورة والوحدة المحلية لقرية الرحمانية.

فقد تمكنت الوحدة المحلية لقرية الغرب بهجورة برئاسة ياسر عبد العليم رئيس الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة يوم الخميس ثانى ايام عيد الاضحى المبارك، من تنفذ حالة ازالة فورية تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بحوض الطنانى بالقمانة التابعة لزمام قروى الغربى بهجورة وتم تنفيذ الإزالة بمعدات وسواعد المختصين بالوحدة القروية، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى أن إزالات اليوم، عبارة عن حفر قواعد و أسوار بالطوب الأبيض والاسمنت على مساحة اثنان قيراط، تمت الازالة حتى سطح الأرض، مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

حالة ازالة فورية لشد تخشبية الدور الارضى، بتهمة التعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون

وبقرية الرحمانية تمكنت الوحدة المحلية برئاسة عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية يوم الخميس ثانى ايام عيد الاضحى المبارك، من تنفذ حالة ازالة فورية لشد تخشبية الدور الارضى، بتهمة التعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفا للقانون بقرية الصياد التابعة لزمام قروى الرحمانية قبلى، وتمت الازاله وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى أن إزالات اليوم، عبارة عن شده خشبية للدور الارضى على مساحة 85متر مربع تقريبا، مضيفاً انه تمت الازالة الجزئية وفك الشدة الخشبية.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.