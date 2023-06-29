مرصد الازهر يُدين حرق السويد للمصحف.. ويؤكد: استفزاز لمشاعر المسلمين

أشار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن سماح السلطات السويدية بتنظيم تظاهرات لحرق نسخة من القرآن الكريم (المصحف الشريف) خارج مسجد استوكهولم الكبير تحت مسمى حرية التعبير ما هو إلا استفزاز لمشاعر ملياري مسلم.. داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير بل هي أحد أوجه الكراهية والعنصرية.

وقد أدان المرصد وذلك بالتزامن مع احتفال ملايين المسلمين في شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك وأدائهم فريضة الحج

وحذر المرصد من تبعات ومآلات الإقدام على مثل هذه القرارات المتطرفة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية في النفوس في وقت يشهد العالم العديد من الأحداث المتصاعدة التي تحتاج إلى التهدئة لا إلى إضرام المزيد من النيران لتأجيج أحداث جديدة