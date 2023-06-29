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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

دنيا ودين

مرصد الازهر يُدين حرق السويد للمصحف.. ويؤكد: استفزاز لمشاعر المسلمين

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

أشار مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن سماح السلطات السويدية بتنظيم تظاهرات لحرق نسخة من القرآن الكريم (المصحف الشريف) خارج مسجد استوكهولم الكبير تحت مسمى حرية التعبير ما هو إلا استفزاز لمشاعر ملياري مسلم.. داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الدينية لإدانة هذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت بصلة لحرية الرأي والتعبير بل هي أحد أوجه الكراهية والعنصرية.

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الأزهر يجدد الدعوة لمقاطعة المنتجات السويدية بسبب حرق المصحف

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مقاطعة المنتجات السويدية.. دعوة جديدة لـ"الأزهر" على خلفية حرق المصحف الشريف

وقد أدان المرصد وذلك بالتزامن مع احتفال ملايين المسلمين في شتى أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك وأدائهم فريضة الحج 

وحذر المرصد من تبعات ومآلات الإقدام على مثل هذه القرارات المتطرفة التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية في النفوس في وقت يشهد العالم العديد من الأحداث المتصاعدة التي تحتاج إلى التهدئة لا إلى إضرام المزيد من النيران لتأجيج أحداث جديدة

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