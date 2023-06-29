ترتيب هدافي الأهلي في الدوري المصري قبل مواجهة البنك

يستعد عشاق النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام البنك الأهلي في إطار الجولة 32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مواجهة الأهلي والبنك الأهلي مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.

ويرغب النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق الفوز التاسع على التوالي في مسابقة الدوري المصري.

بينما يسعى البنك الأهلي للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما حقق تعادلًا سلبيًا أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية.



وجمعت 5 مواجهات بين الفريقين في مسابقة الدوري، انتهت منها مباراتين بفوز الأهلي بينما حقق التعادل في 3 مباريات أمام منافسه.



ويعد المهاجم محمد شريف هو هداف لقاءات الأهلي والبنك الأهلي.



ترتيب هدافي الأهلي في الدوري المصري



ونجح النادي الأهلي في تسجيل 48 هدفًا خلال 25 مباراة هذا الموسم بالدوري المصري.

ويعد المهاجم محمد شريف هو هداف النادي الأهلي في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز بعدما نجح في تسجيل 9 أهداف.

وتمكن محمد شريف تسجيل 9 أهداف خلال مشاركته في 22 مباراة مع الأهلي في موسم 2022-2023 من الدوري المصري.

واستطاع محمد شريف قيادة النادي الأهلي للفوز على البنك الأهلي في مواجهة الدور الأول بعدما سجل الهدف الوحيد لفريق القلعة الحمراء.

ويسعى محمد شريف للعودة إلى سكة الانتصارات مع الأهلي الدوري بعدما لم يسجل في آخر 3 مباريات له في المسابقة أمام حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.

ويعتبر محمد شريف هو رابع هدافي مسابقة الدوري المصري هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

ويحتل الثنائي أحمد عبد القادر وعلي معلول المركز الثاني في قائمة هدافي الأهلي في مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 5 أهداف.

فيما يتواجد الثنائي محمود عبد المنعم كهربا وعمرو السولية في المركز الثالث في قائمة هدافي الأهلي بالدوري برصيد 4 أهداف بينما يأتي خلفه محمد مجدي أفشة في المركز الرابع برصيد 3 أهداف.





ويعتبر علي معلول هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف مع النادي الأهلي خلال الموسم الحالي من الدوري المصري برصيد 10 مساهمات تهديفية بعدما سجل 5 أهداف وصنع مثلها.