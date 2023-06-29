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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

انتظام عمل معديات نهر النيل في ثاني أيام عيد الأضحى بالمنيا

جولات المتابعة
جولات المتابعة

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا ، حملات المتابعة الميدانية والتفتيشية المستمرة ، على معديات نهر النيل ، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك  نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم.

 وقامت الوحدة المحلية بديرمواس جنوب المحافظة ، بتفقد معديات تل بنى عمران ، والحاج قنديل، للتأكد من كافة وسائل تأمين المراسي ، لضمان التيسير على المواطنين ، إلى جانب تسهيل عمليات شحن المركبات.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، بالمرور على معديات قرى ، أولاد الشيخ ، جزيرة شارونة، والزاوية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بعوامل السلامة والصحة المهنة، وتوافر أطواق النجاة، وانتظام حركة العمل، وانضباط أطقم التشغيل .

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