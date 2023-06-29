انتظام عمل معديات نهر النيل في ثاني أيام عيد الأضحى بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا ، حملات المتابعة الميدانية والتفتيشية المستمرة ، على معديات نهر النيل ، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وذلك نظرا للإقبال الشديد من المواطنين على استخدامها فى تنقلاتهم.

وقامت الوحدة المحلية بديرمواس جنوب المحافظة ، بتفقد معديات تل بنى عمران ، والحاج قنديل، للتأكد من كافة وسائل تأمين المراسي ، لضمان التيسير على المواطنين ، إلى جانب تسهيل عمليات شحن المركبات.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة ، بالمرور على معديات قرى ، أولاد الشيخ ، جزيرة شارونة، والزاوية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بعوامل السلامة والصحة المهنة، وتوافر أطواق النجاة، وانتظام حركة العمل، وانضباط أطقم التشغيل .