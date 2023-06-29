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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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وفاة سيدة صدمها القطار في الأقصر

قطار
قطار

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة بعد أن صدمها قطار أمام قرية الحلة بمدخل مقابر القرية مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر في جنوب مصر.

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وجرى نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات فى مجلس مدينة إسنا، يفيد بصدم قطار لسيدة تدعى "صباح.إ.ح" 55 سنة، أثناء مرورها من معبر غير شرعي بمدخل مقابر قرية الحلة والحليلة، ولقيت مصرعها فى الحال، وتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 9 في حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة أنبوبة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، إخطارا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل "محمد عبدالصبور عبد الدايم" بقرية ترعة ناصر التابع لمجلس قروي كومير، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وهم كل من "عمر صلاح ابو الوفا 13 سنة - زينب عبدالرازق متولي 45 سنة - صلاح ابو الوفا 17 سنة - صلاح أبو الوفا أبو دوح 53 سنة - محمود عبدالفتاح فهمي 30سنة - حجاج عبد المتعال الضوي 40 سنة - أحمد عبدالعليم مصطفى 25 سنة - محمد ناصر عبدالسلام 25 سنة - حسين عرفه منصور 40 سنة"، مصابين بحرائق درجة أولى وثانية جروح في الوجه والصدر والبطن والذراع الأيمن والأيسر، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافي،حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وتحرص الإدارة العامة للمرور على رفع الوعي لدى المواطنين من أجل تجنب حوادث السير أو تجنب التعرض لإصابات خطيرة بالغة السوء في حالة وقوعها بالفعل. 

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