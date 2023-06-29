جامعة المنصورة تتقدم ٢٠٠ مركز فى تصنيف QS لعام ٢٠٢٤

احتلت جامعة المنصورة وفقا لتصنيف QS لعام ٢٠٢٤ المركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية والمرتبة ١٠٠١ بدلا من ١٢٠١ متقدمة ٢٠٠ مركز عن العام الماضي ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالتصنيفات العالمية للجامعات وتقدم جامعة المنصورة فى التصنيفات العالمية وتصدرها مراكز متميزة يعكس جهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين كما يعكس استراتيجية الجامعة فى الاهتمام بالبحث العلمى ورفع حوافز النشر الدولى والتحول الرقمى بالعملية التعليمية والبحثية والخدمات بالجامعة وتميزها حتى أصبحت قبلة للطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن تصنيف QS لتقييم الجامعات يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية للتقييم والقياس، وتشمل السمعة الأكاديمية وتعطى 40%، وسمعة التوظيف للخريج وتعطى %10، ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس وتعطى 20%، ونسبة الإشارة إلى بحوث لأعضاء هيئة التدريس في المجالات العالمية وهذا يعتبر عنصرا هاماً، ويشير إلى أهمية البحوث عالمياً والمأخوذة من "نظام تومسون" وتعطى 20%، وتبادل الأكاديميين وتبادل الطلاب وتعطى نسبة 5% لكل منهما.