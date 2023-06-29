عروض فنية ثاني أيام العيد بمراكز شباب حياة كريمة بكفر الشيخ

تشارك مراكز شباب "حياة كريمة" بكفر الشيخ فرحة المواطنين بتفعيل مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» و أعدت احتفالات كرنفالية و ملاهى للأطفال فى أجواء مبهرةفى ثانى أيام عيد الأضحى، و مازالت مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب مستمرة على مستوى الجمهورية و من محافظة كفر الشيخ تستقبل مراكز شباب المحافظة الجمهور من كل الأعمار لتقديم خدماتها الترفيهية والرياضية المتنوعة تفعيلا للمبادرة بمشاركة 245 مركز شباب تابعة لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، لتستمر على مدار أيام العيد، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و رعايه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنشأت مراكز الشباب جديدة و عملت على تطوير بعض المراكز القائمة بقرى مطوبس

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنشأت مراكز الشباب جديدة و عملت على تطوير بعض المراكز القائمة بقرى مطوبس ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، مضيفاً أن مراكز الشباب استقبلت فى اليوم الأول من عيد الأضحى المواطنين لأداء صلاة العيد بعدد 26 ساحة و استقبلت ما يقرب من 50 ألف مصلى كما رصدت اللجان المتابعة لأداء مراكز الشباب خلال المبادرة استقبال ما يقرب من 42 الف مواطن على مراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكدا أن المديرية وضعت خطة عمل لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية والرياضية لرواد مراكز الشباب من كرنفالات احتفالية وعروض فنية والعاب وملاهى للأطفال .

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب تستقبل المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى لليوم الثاني وتستمر فى تقديم خدماتها حتى نهاية مواعيد العمل الرسمية، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة الإدارة العامة للشباب و المركز الإعلامي بالمديرية و المنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية و فرق العمل بمراكز شباب كفر الشيخ بمتابعة مديرى الإدارات الفرعية، وتقدم كافة خدماتها للمواطنين بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، مشيراً إلى تنوع البرامج والفعاليات الترفيهية والرياضية المقدمة لتناسب كافة أفراد الأسرة .

