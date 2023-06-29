كورنيش النيل ومحال بيع الماكولات أبرز مظاهر الاستمتاع بأيام العيد فى قنا

يعد التنزه على كورنيش النيل فى ايام الأعياد والعطل الرسمية فى محافظة قنا، احد مظاهر الاستمتاع بأيام العيد، حيث شهد كورنيش النيل اليوم الخميس، فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، اقبالا ملحوظا من قبل المواطنين خاصة الأطفال والشباب والفتيات.

اقبالآ كبيراً من قبل المواطنين والأطفال، على ركوب الخيل وتأجير الدارجات البخارية

كما شهدت محال بيع المأكولات والمشروبات ومحال المواد الغذائية، اقبالآ كبيراً من قبل المواطنين وخاصة الأطفال، أيضا ركوب الخيل وتأجير الدارجات البخارية ولعبة القنص بالبنادق واستقلال المراكب النيلية، كان لها نصيب الأسد فى فسحة الصعايده والاحتفال بعيد الأضحى المبارك .

الأحوال الاقتصادية هذا العام ألقت بظلالها وكان لها اثرها السلبى على حركة البيع والشراء، يقول عبد الهادي السيد تاجر ان هناك حالة من الركوض فى عملية البيع والشراء فى عيد الأضحى المبارك، مرجحا ذلك بفعل الظروف الاقتصادية وموجة الغلاء التى طالت كل شئ على حد تعبيرة .

وذكر احمد على، صاحب محل لبيع ألعاب الأطفال، أن هناك زيادة طرأت على أسعار بيع اللعب، موضحاً أن الإقبال على شراء الألعاب أقل من المتوسط هذا العام، على عكس السنوات الماضية، معولا انخفاض الإقبال بسبب ارتفاع الأسعار واتجاه الأسر فى الاقتصاد وترتيب اولوياتها فى عملية الشراء. المطاعم وعربات بيع الاطعمة السريعة، الأوفر حظاً فى عملية البيع والشراء هذا العام، وفقما صرح غريب عبد الراضى صاحب عربة بقنا، مضيفاً ان المصريين لا يستطيعوا الاستغناء عن عادات الاكل والشرب خصوصاً خلال أيام العيد.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا نجحت في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة العتامين التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات في منطقة العتامين التابعة لدائرة المركز.

تبين من تحريات المباحث، برئاسة الرائد أحمد هشام، معاون أول مباحث مركز شرطة قوص قيام النقيبين أحمد مظهر ومحمد عصمت، بضبط المتهم «عرفة. ع»، تاجر مخدرات، واثنين آخرين بحوزتهم كمية من المخدرات شملت البانجو والحشيش والشابو.