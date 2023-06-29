50 ألف خدمة طبية مجانية للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية في جميع المحافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين بالمجان، خلال عملها ليوم أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين خلال يوم أمس حيث وصلت لـ50 ألفًا و582خدمة طبية، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ 7 آلاف و740خدمة طبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5409 سيدة “زيارة اولي"، فيما تلقت 18 الف و460 سيدة الخدمات الصحية من المترددات على المبادرة، وكانت المنوفية

أعلى المحافظات بتقديم 3659 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 3182خدمة طبية، فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة 3986 خدمة طبية، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ 395خدمة طبية، تليها محافظة الجيزة بـ 381خدمة طبية.

وتابع «عبدالغفار» أنه وفقا للتقرير فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 15 ألف و585خدمة طبية، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3339 خدمة طبية، تليها محافظة الشرقية بـ 2410خدمة طبية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 770 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 329خدمة طبية، تليها محافظة البحيرة بـ 137خدمات، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 1888 خدمة طبية لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ268خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ 221خدمة.

وقال «عبدالغفار» ان حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 4484 الف استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2364استمارة، تليها محافظة البحيرة بـ1090استمارة.

وجدد «عبدالغفار» دعوته لجميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها الطبية المجانية، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».