«الضرائب» تهدد الشركات غير الملتزمة بمنظومة «ضريبة المرتبات»

آثار سلبية وعقوبات

تهدف منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات إلى الحد من فروق الفحص الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبى وتعزيز الالتزام الضريبى.

وفى هذا الإطار يهتم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالمتابعة المستمرة لكافة مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب ومنها منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.

وتخاطب حاليًا مصلحة الضرائب الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (175) لسنة 2023 بإلزامهم بتطبيق (المرحلة الثانية – المرحلة الفرعية الأولي) من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك منذ 15/5/2023، من أجل سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

وتقوم المصلحة بتنظيم عدة ورش عمل فنية لممولى المرحلة الثانية من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يتم خلالها شرح المنظومة، والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات الواردة خلال هذه الورش.

الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، يكشف مصير الممول الذى لا يلتزم بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة فى الموعد المحدد وفقاً لقرار الإلزام.

وأوضح «الضباعنى» أنه فى حالة عدم التزامه لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوى (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية.

وشدد على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما فى حكمها فى الميعاد القانونى يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية.

وأكد رئيس الضرائب أن ذلك تترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفنى والتيسيرات الإجرائية التى تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وأوضح «الضباعنى» أنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (175) لسنة 2023، تم إلزام عدد (100) جهة/ شركة بتطبيق المرحلة الثانية (المرحة الفرعية الآلولى) لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023.

وأشار إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفى لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وقال الدكتور فايز الضباعنى إن المصلحة تقوم بتنظيم ورش عمل لتقديم الدعم الفنى لممولى المرحلة الثانية، ويتم رفع تسجيلات هذه الورش على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الورش تضمنت شرحًا فنيًا وافيًا لتنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة.