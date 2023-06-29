كنوز الوطن

الخميس 29/يونيو/2023 - 09:00 ص 6/29/2023 9:00:50 AM

تعد ذكرى ثورة ٣٠ يونيو العظيمة، وهى الذكرى التى تمثل نقطة تحول هامة فى تاريخ مصر الحديث، لما شهده من انتفاضة شعبية ضد نظام جماعة الإخوان الإرهابية وإسقاطهم للأبد، وفى هذه الذكرى الوطنية المهمة يتوجب علينا جميعًا تعزيز الروح الوطنية والوحدة الوطنية، وذلك للمساهمة فى بناء مستقبل أفضل لمصر ولجيلنا القادم فى ظل تحديات كثيرة تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات.

فتعزيز الروح الوطنية يتطلب منا جميعًا الوقوف معًا وتجاهل الخلافات والتركيز على ما يجمعنا كمصريين، ويجب علينا أن نعمل معًا لتعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى، وذلك من خلال تعزيز القيم الوطنية، وتعزيز الانتماء الوطنى لدى الشباب والأجيال القادمة.

وأرى أنه يمكن تعزيز الروح الوطنية من خلال إدماج الشباب فى الحياة الوطنية والاجتماعية، وتشجيعهم على المشاركة فى الأنشطة الوطنية والتطوعية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية. ويجب أن يكون للحكومة دور أساسى فى تعزيز الروح الوطنية والوحدة الوطنية، وتشجيع المواطنين على المشاركة فى الأنشطة الوطنية والمحلية.

كما يجب علينا جميعًا التركيز على تعزيز الوعى الوطنى والتاريخى، وذلك من خلال تعليم الشباب والجيل القادم عن أهمية الوطن والتضحيات التى قدمت من أجله، وعن أهمية الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعى. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز التعليم والتثقيف الوطنى، وتشجيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التى تدعم الروح الوطنية.

وفى نفس الوقت، يجب أن نحتفل بالإنجازات التى تحققت فى مصر منذ 30 يونيو، وذلك من خلال التركيز على الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تحققت فى السنوات الأخيرة، والتى أسهمت فى تعزيز الوطنية والفخر بالانتماء لمصر وهو ما نراه جميعًا فى كل شبر على أرض مصرنا الغالية.

وفى النهاية، تعزيز الروح الوطنية هو مسئولية جميع المصريين، ويتطلب منا جميعًا العمل معًا لتحقيق الهدف المشترك وهو بناء مصر أفضل وأكثر توحيدا وتماسكا اجتماعيًا، وعلينا أن نتذكر دائمًا أن الوحدة الوطنية هى أساس قوة مصر، وأن تعزيز الروح الوطنية هو مفتاح لتحقيق التقدم والازدهار فى جميع المجالات. فلنعمل معا من أجل مصرنا الحبيبة، ولنتذكر دائمًا شعار «مصر أولًا».