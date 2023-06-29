ثاني أيام عيد الأضحي المبارك.. ما هو يوم القر

يبدأ حجاج آل بيت الله الحرام في أعمال اليوم الثاني من أيام عيد الأضحي المبارك، منذ صباح اليوم حتى نهايته، وهذا اليوم له مجموعة من الطقوس والعبادات التي يجب على كل حاج أن يؤديها خلال تواجده بالمدينة المنورة لأداء أعمال الحج عن العام الذي يبقي فيه هناك.

ويطلق على اليوم الثاني من أيام عيد الأضحي المبارك للحجاج يوم القر، وهو من الأيام التي لها فضل كبير ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده.

ما هو يوم القر

هو اليوم الأول الخاص بأيام التشريق، بمعنى أنه اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة، ويكون بعد يوم النحر.

وثبت فَضل هذا اليوم بما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم "إنَّ أعظمَ الأيامِ عندَ اللهِ -تباركَ وتعالى- يومُ النحرِ ثمَّ يومُ القَّرِّ”.

سبب التسمية

قد سمي يوم القر بهذا الاسم، كون الحُجّاج يستقرّون في هذا اليوم ويقرون بمِنى بعد يوم النَّحر، لكي يأخذون قسط من الراحة بعد تأدية بعض الأعمال مثل طواف الإفاضة، النَّحر، والرَّمي، ويجب على كافة الحجاج أن يظلوا في منى، ولا يجب لأحد أن يذهب من منى وينهي المناسك بذلك.

عيد الأضحى .. خمس أعياد للمسلمين تعرف عليها



في سياق منفصل، قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الإمام أنس بن مالك رحمه الله قال: "للمؤمن خمسة أعياد: كل يوم يمر على المؤمن ولا يكتب عليه ذنب فهو يوم عيد، اليوم الذي يخرج فيه من الدنيا بالإيمان فهو يوم عيد، واليوم الذي يجاوز فيه الصراط ويأمن أهوال يوم القيامة فهو يوم عيد، واليوم الذي يدخل فيه الجنة فهو يوم عيد، واليوم الذي ينظر فيه إلى ربه فهو يوم عيد".

أوضح "جمعة" أن وقت صلاة العيد يبتدئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو وقت صلاة الضحى - ويمتد وقتها إلى ابتداء الزوال. إلا أنه يستحب عدم تأخيرها عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الأضحى، وذلك كي يفرغ المسلمون بعدها لذبح أضاحيهم، ويستحب للمسلم أن يكبر الله في عيد الأضحى من قبل العيد بيوم أي من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث وآخر أيام التشريق، وهو ما يسميه الناس رابع أيام العيد أو آخر أيام عيد الأضحى.

وتابع: وصيغة التكبير هي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليماً كثيراً».