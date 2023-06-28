فوائد خل التفاح في قتل البكتيريا الضارة

عرف الإنسان خل التفاح منذ آلاف السنين، واستخدم في بادئ الأمر في حفظ الأطعمة والمواد الغذائية حتى لا تتغير رائحتها أو طعمها، كما تم استخدامه كمطهر لما يتميز به من خاصية قوية في هذا المجال.

ينتج خل التفاح عن تخمير للتفاح حيث يتفاعل نوع من الفطريات مع سكر التفاح، ومع الأطعمة الكربوهيدراتية بشكل عام، ويتحول السكر بموجب هذا التفاعل إلى كحول وثم يتخمر إلى خل، وهناك تفاعل آخر بواسطة نوع من البكتيريا حيث يتحول الكحول إلى حمض الخليك وهو المكون الأساسي للخل الذي يكسبه صفاته العلاجية.

1- تحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية

يتم إنتاج خل التفاح عن طريق تخمير التفاح إلى خميرة ، والتي تعمل على تخمير السكريات وتحويلها إلى كحول. بعد ذلك ، تُضاف البكتيريا إلى الكحول لتخمره وتحويله إلى حمض أسيتيك. حمض الخليك هو المركب الرئيسي للخل المليء بالعناصر الغذائية القيمة ، مثل الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم ومحتوى منخفض للغاية من السعرات الحرارية.

2- يقتل الكثير من البكتيريا الضارة

ثانيًا ، خل التفاح يقتل الكثير من البكتيريا الضارة ومسببات الأمراض أيضًا. يُقترح استخدام خل التفاح كمطهر ، كمادة حافظة للأغذية لأنها تمنع بكتيريا الإشريكية القولونية ، وكذلك لعلاج حب الشباب.

3- تحسين التحكم في مستوى السكر في الدم

حتى الآن ، تنطبق الفائدة الأكثر وضوحًا لخل التفاح على مرض السكري من النوع 2 ، والذي يتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين العالية أو عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين. يعمل خل التفاح على تحسين ذلك عن طريق زيادة حساسية الأنسولين بنسبة 19-34٪ وأيضًا تقليل نسبة السكر في الدم بنسبة 34٪ أثناء تناول وجبة عالية الكربوهيدرات.