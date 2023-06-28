العجول الهاربة تسيطر على السوشيال ميديا طوال عيد الأضحي

تصدر هشتاج العجول الهاربة مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر، وكعادة كل عيد أضحي ينتظر ملايين من الأشخاص الفيديوهات التي يتم تداولها على السوشيال ميديا أثناء هروب الأضاحي قبل الإقدام على ذبحها كـ«أضحية»، ويعتبر هذا الحدث الأكبر والأهم خاصة خلال موسم عيد الأضحي، وتكون نسبة مشاهدات الفيديوهات عالية.

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هروب عجل من الدور الرابع

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعجل هارب من الدرو الرابع من سطح منزل بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ظهر العدل في مقطع الفيديو وهو مكبل بالحبال وكان يحاول جاهدا الهروب والقفز حتي نجح إلا أنه سقط على رأسه، ما ترتب عليه نفوقه في الحال، وسرعان ما تسبب مقطع الفيديو في انقسام رواد مواقع التواصل الاجتماعي فهناك من تعامل مع الموقف بسخرية والأخر ترأف مع حالة اصحاب الأضحية.

عجل يهرب فبل ذبحه بدقائق ويقفز من الدور الأخير بمصرpic.twitter.com/mlgQqEAho9 — Screen Mix (@ScreenMix) June 28, 2023

ويظهر العجل في الفيديو وهو يركض بشكل هائل فوق سطح أحد المنازل، ويصعد على السور الذي يفصل المنزل عن الشارع، ومن ثم يقفز على الأرض من علو 4 طوابق.

هروب عجل في شوارع الرياض

العجول الهاربة ليست الحالة الوحيدة التي تحدث في مصر، حيث انتشر مقطع فيديو لعجل هارب في شارع السويلم بالرياض ومهاجمته للمارة الذين فروا من أمامه مذعورين، ويظهر في الفيديو العجل وهو قفز داخل المحل التجاري، وتجمع حشد من الأشخاص في محاولة للإمساك بالعجل الذي هرب مسرعًا دون أن يتمكن أحد من ملاحقته.

العجول الهاربة تسبب الذعر في قلوب المارة

تسببت مقاطع العجول الهاربة في حالة من الذعر والصدمة بين المشاهدين، خاصة بعد ظهور العجول وهي تتجه بسرعة هائلة عبر الأزقة والشوارع، بينما يحاول الجزارون الهروب.

وأثارت هذه المشاهدة صدمة كبيرة لدى الكثيرين، وتساءلوا عن الأسباب التي دفعت العجول إلى الجري بشكل هستيري ومحاولة النجاة بحياتها.

نبداء فقرة العجول الهربانه الاقرب لقلبي 😂 pic.twitter.com/m4qxkPunvQ — رِژّقَّ ٰٰ (@mohamedrezk224) June 28, 2023

أسباب هروب العجول الهاربة

تتعدد أسباب هروب العجول في عيد الأضحى قبل نحرها كأضحية، وكان السبب الأكبر يرجع للأشخاص غير المؤهلين والمدربين للتعامل مع الأضحيات، أو الذين لا يملكون خبرات سابقة في التصرف في مثل تلك المواقف.

والسبب الأخر الذي يدفع العجول إلى الهروب شعورها الخوف الشديد لدى مما يجعلها في حالة هياج شديد، وعدم الإلتزام بشروط شروط نحر الأضحية.