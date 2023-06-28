خطأ شائع عند طهي اللحوم أحذر منه

يطلق المصريون على عيد الأضحي "عيد اللحمة"، نظرًا للأضحية به، واللحوم الحمراء هي الطبق الرئيسى على مائدة الطعام طوال أيام العيد، ولكن عادة ما يسبب الإفراط في تناول اللحوم بعض المشاكل الصحية دون مراعاة الحالة الصحية أو السن.

ومن المعروف أن اللحوم من أكثر الأطعمة التي يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بسبب أخطاء يمكن أن تقع بها أثناء الطهي، فتنقل الفيروسات والعدوى.

خطأ شائع عند طهي اللحوم يسبب السالمونيلا

يقع العديد من الأشخاص في خطأ شائع عند طهي اللحوم خاصة عند الشواء حيث هناك عدد كبير من الناس يتكاسلون في احضار طبقين للحم، إذا كنت تستخدم طبقًا واحدًا لحمل اللحم وهو نيئ، ثم تعيده إلى نفس الطبق بمجرد طهيه، فقد تعرض صحتك للخطر.

وحذر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC)، من هذا الخطأ حيث من الممكن أن يكون خطيرًا لأن الجراثيم من اللحوم النيئة يمكن أن تنتشر إلى اللحوم المطبوخة.

يجب أن تخطط مسبقًا بإحضار طبقين، أحدهما للنيء والآخر بعد الطهي. يقول مركز السيطرة على الأمراض أنه عليك تطبيق نفس القاعدة على الدجاج والديك الرومي والمأكولات البحرية.

التنظيف هو الخطوة الأولى للتخلص من البكتيريا على هذه الأسطح، وأي سطح أو طبق أو إناء لامس اللحوم النيئة يمكن أن تبقى البكتيريا المسببة للأمراض المنقولة بالغذاء على الأسطح لفترة طويلة جدًا.

كما تعيش البكتيريا في مطبخك لمدة تصل إلى أربع ساعات، ويمكن أن تدوم السالمونيلا لمدة تصل إلى 32 ساعة ويمكن العثور على كليهما على الدواجن النيئة.

لذلك يجب غسل الطبق بالماء الدافئ والصابون، لأنه يزيل بعض الحطام والجراثيم، أفضل من الماء البارد، لكنه لا يكفي لقتل جميع البكتيريا التي يمكن أن تجعلك مريضًا بشكل فعال.