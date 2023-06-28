ابتكار أول أجنة اصطناعية في العالم (فيديو)

تمكن مجموعة باحثين بمعهد فرانسيس كريك في لندن لأول مرة في تطوير نماذج اصطناعية لأجنة بشرية في المختبر دون الحاجة إلى المكونات الطبيعية المعتادة للبويضات والحيوانات المنوية.

ووثق تقرير مصور عرضته فضائية "الغد"، اليوم الأربعاء، عرضت فضائية "الغد"، اليوم الأربعاء، يستعرض تفاصيل ابتكار علماء أول أجنة اصطناعية في العالم.

وأشار التقرير إلى أن علماء بمعهد فرانسيس كريك في لندن، ابتكروا نماذج أجنة للمساعدة في دراسة ألغاز التطور البشري المبكر، والمشاكل الطبية التي تحدث قبل الولادة، وكذلك سبب فشل العديد من حالات الحمل.

تفاصيل ابتكار أول أجنة اصطناعية

وأكد الباحثون أن هذه النماذج ستستخدم في الأبحاث، ولا يمكن أن تنمو لتصبح أطفالا وذلك لتجنب الجدل حول استخدام أجنة حقيقية في البحث.

أنتج الباحثون الهياكل الجنينية من خلايا جذعية مستزرعة من جنين تقليدي في المختبر، حيث تمكنوا من برمجة الخلايا الجذعية لتتطور إلى أي نوع من الخلايا الأخرى وهي نفس الطريقة التي يستخدمها الجسم للنمو والتشافي الذاتي.

سبق أن أُجريت تجربة الأجنة على إناث القرود والفئران وأفرزت ظهور بدايات المخ والقلب والأمعاء عند بعض الفئران بعد ثمانية أيام من العملية، لكنها لم يقدر لها الحياة بعد ذلك، ما يعني اكتمال نصف الطريق علميًا وكانت بمثابة النواة الأولى لخوض الكثير من التجارب الأخرى.

ويُسمح للعلماء حاليًا بزراعة الأجنة فقط في المختبر حتى الحد القانوني البالغ 14 يومًا، وليس مصرحًا قانونيًا زرعها في رحم المريض حتى الآن.

فيما وصفت صحيفة الجارديان البريطانية هذا الإنجاز العالمي بالتقدم الكبير، والذى قد يعنى عدم الحاجة إلى البويضات أو الحيوانات المنوية.

أسباب الإجهاض المتكرر

ووفقا لما ذكرته الصحفية، فإن العلماء يقولون إن هذه الأجنة التي تشبه تلك الموجودة فى المراحل الأولى من التطور البشري يمكن أن توفر نافذة مهمة على تأثير الاضطرابات الوراثية والأسباب البيولوجية للإجهاض المتكرر، إلا أن هذا العمل يثير أيضا مشكلات أخلاقية وقانونية خطيرة حيث تقع تلك الهياكل التى تم إنتاجها فى المختبر خارج التشريعات الحالية لبريطانيا ولأغلب الدول الأخرى تحت قوننة العمل بها أو الشروع والبدء في تنفيذها.