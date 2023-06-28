تقرير يومي لغرفة العمليات المركزية بالتموين حول عمل المخابز ومنافذ السلع والمستودعات
أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أن الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بالعمل اليومي من خلال " الورديات " خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.
واشار الى أن توجيهات الوزير شملت المرور الدائم على محال الأغذية التي تقدم وجبات للمواطنين، والمرور اليومي على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ صرف السلع التموينية ومحطات الوقود ومخازن الجملة للتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب بالأسعار المقررة لها ،مشيرا إلى أن المديريات سوف تسيير حملات يومية على كل الأنشطة التموينية والغذائية أيضًا ،مع رفع تقرير يومي لغرفه العمليات المركزية بالوزارة بقطاع الرقابة والتوزيع برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير لشئون قطاع الرقابة والتوزيع حول توافر السلع بالمنافذ التموينية والمجمعات، بالإضافة الى محطات الوقود أيضًا.
واكد معاون الوزير أن منافذ الصرف السلع التموينية سوف تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الاضحى المبارك مشيرا الى ان مخازن الجمله التابعة لشركتي الجمله ( العامه والمصريه ) ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على بطاقه الدعم مؤكدا ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجاره الداخليه قد وجه بتوفير مخزون إستراتيجي من الدقيق بكل مخبز يكفي أيام العيد كل مخبز حسب الحصه المقرره له.