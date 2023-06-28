الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مُلهم الشباب القبطي

تفاصيل نهضة القديس موسى الأسود بدير مارجرجس

الكنائس القبطية
الكنائس القبطية

تستكمل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمنفلوط، غدًا الخميس، فعاليات نهضة  شفيع دير الشهيد مارجرجس والقديس موسى الأسود.

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أبرز فعاليات الكاتدرائية المرقسية في نهضة الصوم

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يستمر اللقاء عدة ساعات يوميًا تستمر حتى السبت الموافق 1 يوليو المقبل، ويلقي خلالها الأسقف العام الكلمة الروحية عن سيرة هذا لقديس القوي ملهم الشباب القبطي، ضمن برنامج النهضة الروحية التي تضمن اقامة مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، يعقبها  تقدم فقرة روحية من الكورال  "تي بارثنوس سلام" يليها الكلمة والواعظ من القمس متى "منفلوط".

يأتي برنامج النهضة برعاية وصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكة ف الخدمة الرسولية الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط. 

يتزامن برنامج نهضة هذا العام مع فترة صوم الرسل  الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح.

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