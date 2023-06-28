أبرز فعاليات الكاتدرائية المرقسية في نهضة الصوم

تستضيف الكاتدرائية المرقسية الارثوذكسية، غدًا الخميس، فعاليات روحية بمناسبة نهضة الرسل، ذلك بمقرها في محطة الرمل بالإسكندرية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.

يستمر اللقاء على مدار ساعتين مراسم القداس الإلهي وفق الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، بمشاركة خورس الشمامسة ولفيف الآباء واحبار الكنيسة.

تعتبر فترة صوم الرسل الذي يعد أحد أقدم العبادات والممارسات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة عقب احتفالات عيد القيامة المجيد، ويستمر الصوم حتى يوليو المقبل.

عادةً ما تتبع الكنيسة خلال تلك الفترة الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون، بعد أيام من ذكرى دخول المسيح مصر.