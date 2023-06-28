أحمد سعد يكسر حاجز المليون مشاهدة بـ "اختياراتي"

تواصل أحدث أغنيات الفنان أحمد سعد وتحمل اسم “اختياراتي” صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على مليون و 400 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس"، الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد، والذي طرح ضمن موسم عيد الأضحى 2023.

وتقول كلماتها:" هو انا مكتوب على وشي تعالى اجرحني وامشي

طب اكلم مين يلحقني واصرفها منين معلشي

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

انا مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبة المصيبه ليه

مش فاتح تاني الباب دا انا كل مجايبي هباب

وازاي انا هنت عليهم ودي خلقه يا ناس تتساب

اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه

اختياراتي مدمرة حيااااااتي اختياراتي مدمرة حياتي حياتي ليه

مغنطيس لناس غريبه ليه والقلب شاف حاجات عجيبة ليه

كل مرة تندهلي وترميني في حضن المصيبه المصيبه ليه ".

آخر أعمال المطرب أحمد سعد

كان قدم المطرب أحمد سعد مؤخرًا، أغنية بعنوان “منستهوش”، ضمن أحداث مسلسل الأجهر للفنان عمرو سعد، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

وتقول كلمات الأغنية:" منستهوش

ولو هو فاكرني نسيت اكيد غلطان

محدش حب حد قدر علي النسيان

فراقه تعبني وكسرنيسايبلي حاجات تفكرني

واكتر حاجة وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

واكتر حاجه وجعاني

فاكرني اني محبتهوش

دانا من بعده ايامي مبتعديش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيش

عليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش

مابوحشهوش

يارب يخيب الظن اللي جوايا

ويطلع فاكر اللي عاشوا ويايا

كلامنا وضحكنا هزارنا

ماكنش في حاجة تكسرنا

بعيدنا وهو من يومها عامل انه مابيهموش

تعبت بجد عامل فيها اني بعيشعليا بإيه ما كان اسهلي اني انساه

مافيش من بعده حاجة اعيش عليها خلاص

وبفضل اشوف ملامحه جوه كل الناس

وبفضل اروح في كل مكان زمان روحناه

ومنستهوش ".