درة تحتفل بعيد الأضحى بفستان صغيرة على الحب

تفاعل متابعو النجمة التونسية درة زروق مع أحدث إطلالتها التي شاركت متابعيها بها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر انستجرام، وجاءت أبرز التعليقات مؤيده لها، لذلك رصدنا أبرزها : " ورده مثل باقي الورود، قمر، جميلة أوي".

وبدت درة بإطلالة ناعمة تتناغم مع اجواء الاحتفال بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ارتدت فستان قصير مجسم من اعلى ومنفوش من أسفل، بأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم باللون الأبيض، فيما انتعلت صندلا مكشوف.

وعلقت على الصور، قائلة: "عيد سعيد يتأكد لي مع كل صباح، أن في هذه الحياة رغم كل شيء، ما يستحق الحياة".

وفضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

درة

درة إبراهيم زروق (13 يناير 1980 –) المعروفة باسم درة هي ممثلة تونسية مقيمة في مصر

عن حياتها

حاصلة علي شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من تونس العاصمة. دخلت ميدان الفن إثر انضمامها لفرقة التياترو، حيث شاركت لأول مرة في مسرحية مجنون للمخرج توفيق الجبالي. مثلت عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت في أفلام عالمية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ عام 2007 في السينما المصرية، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر العار(2010)، والريان (2011)، وآدم (2011).