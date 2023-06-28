حجاج بيت الله الحرام يطوفون طواف الإفاضة

تصدر طواف الإفاضة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء حجاج بيت الله الحرام، أداء طواف الإفاضة اليوم الأربعاء الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، عقب انتهائهم من رمي جمرة العقبة الكبرى صباح اليوم بمشعر منى.

ووفق وسائل الإعلام السعودية فقد توجّه الحجاج اتجاه بيت الله العتيق بمنتهى السلاسة واليسر، وسط تواجد كثيف لأفراد الأجهزة الأمنية بجانب القطاعات المختلفة المسؤولة عن تنظيم حركة مناسك الحج والاهتمام بالحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم للانتهاء من ادائهم فريضة الحج بسهولة ويسر.

يذكر أن حجاج بيت الله كان قد شرعوا اليوم في رمي جمرة العقبة؛ حيث توافدوا من صباح اليوم من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى.، بعدما باتوا ليلة أمس في مشعر مزدلفة، عقب الانتهاء من ركن الحج الأعظم وهو الوقوف بعرفات.

5 معلومات هامة عن طواف الإفاضة

وفي نفس السياق كانت دار الإفتاء المصرية أكدت أن طواف الإفاضة: