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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

فالفيردي أبرز الراحلين من الريال.. محطات الأوروجوياني مع الميرنجي

فالفيردي
فالفيردي

تشهد الساعات القليلة المقبلة، الإعلان الرسمي عن موقف لاعب خط الوسط الأوروجوياني  فيديريكو فالفيردي، نجم ريال مدريد  الإسباني، من انتقاله إلى نادي ليفربول الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية الجارية. 

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معلومات عن فالفيردي ومهاراته 

ولد فيديريكو  فيد  سانتياغو فالفيردي  في  22 يوليو 1998 بـ" الأوروجواي "،   ويعد من أشهر النجوم الشباب في خط الوسط ويمتلك مهارات كبيرة جعلته ضمن صفوف واحد من أكبر الأندية العالمية وهو رايال مدريد، يملك  فالفيردي  قدرة اللعب في أكثر من مركز في خط وسط ارتكاز ودفاعي وجناح أيمن وأحيانًا كظهير أيمن، كما أنه مشهورة بسرعته ومهارته العالية.   

أولى مشاركات فالفيردي الاحترافية

لعب الأوروجوياني  فالفيردي  في بينارول وظهر لأول مرة  أمام سيرو خلال  موسم 2015–2016 ، وأصبح من الوجوه الأساسية في الفريق  حتى استقطب إليه أندية الدوري الإنجليزي تشيلسي وارسنال. ومن إسبانيا التفت إليه مدرب برشلونة وريال مدريد.

 

وخلال موسم انتقالات عام 2016 تحقق حلم الاعب الشاب بإنتقاله وكان  في بادئ الامر لعبا مهما في "الكاستيا" وسجل هدفه الأول مع ضد ألباسيتي في ديسمبر  من العام نفسه، وظهرت قدرات فالفيردي فيما بعد وتمت إعارته إلى ديبورتيفو لاكورونيا  لمدة عام واحد عام 2017.

الفترة الحاسمة في تاريخ فالفيردي بـ الريال

أصبح فالفيردي لاعبًا رئيسيًا في الريال خلال موسم 2019-2020، وسجل أول أهدافه مع الفريق الذي فاز في مباراة 9 نوفمبر 2019، التي شهدت فوز الميرينجي بـ4 أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الدوري الإسباني. 

أبرز مشاركات  فالفيردي  مع ريال مدريد

لعب فالفيردي مع الريال في ما يقرب من 56 مباراة في عدد من البطولات المحلية والعالمية وسطع نجمة خلال موسم 2022-23، سجل مع الفريق 12 هدفًا وساهم في صناعة 7 أهداف أخرى.

أهم الفترات التاريخية لـ  فالفيردي بـ الريال 

كانت هذه المبارة نقطة إنطلاق الأوروجوياني  وأصبح عنصرًا أساسيًا بالفريق وصاحب الأثر البارز في تتويج فريقه بـ"3" أهداف بالدوري وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي،  وكان من أبرز المساهمين في فوز الريال بكأس العالم للأندية وكأس ملك إسبانيا 2022-2023.  

 

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