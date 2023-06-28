أغاني 2023.. رامي صبري يستعد لـ "ملك الفرفشة"

يبدأ الفنان رامي صبري الموسم الغنائي 2023، بأغنيته الجديدة “ملك الفرفشة”، والتي طرح البرومو الخاص بها، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

أغنية رامي صبري ملك الفرفشة

ومن المقرر أن يتم طرح “ملك الفرفشة”، خلال الأيام القليلة القادمة، من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع شندي.

رامي صبري ملك الفرفشة

أغنية رامي صبري يمكن خير

كان قد حقق رامي صبري نجاحًا لافتًا بأغنية “يمكن خير”، والتي سجلت أكثر من 49 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري.

وتقول كلماتها “ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب”.