عيد الأضحى.. إقبال كبيرعلى مجازر الإسكندرية |مجاناً

شهدت المجازر الحكومية بالإسكندرية صباح اليوم الاربعاء اول ايام عيد الاضحى ، اقبالا كبيرا لذبح الأضاحى.

قالت الدكتور أميرة بشندى، مدير المجزر النصف آلى بمنطقة أبو قير، إن المجزر شهد إقبالا كبيرا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، و أكدت أن الذبح داخل المجزر طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشدة على أهمية الذبح داخل المجازر الحكومية للمواطن .،يتم الكشف على الذبائح قبل الذبح من خلال الأطباء البيطرين بالمجزر، واستبعاد العجل المصاب بأمراض مثل الحمى القلاعية والدرن، و يتم إعدام الحيوان المصاب و تعويض صاحب الحيوان .

وحول الاجراءات و الشروط للذبح داخل المجزر النصف آلى بمنطقة أبو قير، قالت: إن العجل تستقبلة لجنة من البوابة الخارجية للكشف عليه لتبين سنه ووزنة، حيث يجب أن يكون العجل بوزن أكثر من 400 كيلو تنفيذا لقرار الدولة بمنع ذبح البتلو، كما يتم الكشف عليها لتبين ما إذا كانت تحمل عجل صغير يتم إستبعادها و عدم ذبحها .

وأضافات أنه بعد الكشف والتأكد من الشروط السابقة، و التأكد أن الحيوان خالى من الأمراض يتم دخوله إلى منطقة إنتظار حتى يهدأ الحيوان، ثم يوجه لعنابر الذبح ، ووضع الأختام الحمراء عليه لتأكد من سلامة اللحوم ،حيث يتم وضع الختم الدائرى على الذبيحة الصغيرة و الختم مربع الشكل على الذبيحة كبيرة الحجم .

سهولة الاجراءات

قال هانى السيد جزار بالمجزر إنه حريص على التواجد فى كل عام لذبح الأضاحى داخل المجزر ، حرصا على سلامة اللحوم ، و اكد على سهولة الاجراءات داخل المجزر و سرعة الانتهاء من الذبائح فى أسرع وقت بعد الكشف عليها ، مشيرت الى استبعاد أى حيوان يبدو عليه علامات المرض من ارتفاع درجات الحرارة او السل او الحمى ، مؤكدا على أهمية الذبح بالمجازر و شراء اللحوم التى تحمل الأختام لانها خالية من الامراض.

محافظة الإسكندرية كانت قد استعدت لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، بـ 3 مجازر حكومية، تفتح أبوابها بالمجان لذبح الأضاحى و هي: مجزر أبوقير (منطقة أبو قير) ويخدم حى المنتزه أول وحى منتزه ثان، ومجزر كلية الزراعة (بأبيس) ويخدم مناطق حي شرق وحي وسط وحى الجمرك، والمجزر الآلى بالعامرية ويخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمى، علما بأن المجزرالآلى بالعامرية ومجزر أبو قير (مجازر حكومية) يتم العمل بها لذبح الأضاحى والكشف عليها مجاناً للمواطنين.

من ناحيته، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مديرية الطب البيطري بالإستعداد الجيد لعيد الأضحى المبارك، من خلال التفتيش على اللحوم ومنتجاتها في الاسواق والمحال العامة، وإيقاف الإجازات لجميع أطباء الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر حتى نهاية أيام عيد الأضحى.

وشدد المحافظ على تجهيز المجازر الحكومية الثلاثة بشكل جيد لذبح الأضاحى، والكشف عليها مجاناً للمواطنين لمنع الذبح خارج المجازر، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى لمحافظة الإسكندرية.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك. وجاءت أبرز مواد القرار ، تنص على الحظر لكافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفى حالة المخالفة يقوم الحى المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

على أن التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، ويصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

ذبح الأضاحى بالشوارع ظاهرة تتكرر كل عام بجميع المحافظات، ما يهدد البيئة وله الكثير من الأضرار الصحية والنفسية وهو ما يحتاج إلى وقفة صارمة وتطبيق عقوبات مشددة على من يقوم بالذبح خارج المجازر المجهزة والمعدة لذلك، وتعالت المطالبات البرلمانية للحكومة وخاصة وزير الإدارة المحلية والمحافظين بالتصدى لتلك الظاهرة بقوة لمنع تكرارها خلال عيد الأصحى.