ع الطاير

الأربعاء 28/يونيو/2023 - 11:06 ص 6/28/2023 11:06:59 AM

الأسرع الأقوى الأعلى.. هذا هو شعار الأولمبياد منذ أن كانت منافساته فى ألعاب القوى ومنذ أن بدأت مبارياته فى أثينا أو بلاد الإغريق اليونان.

ويبقى التميز أيضا فى كل المجالات مرتبطا بهذه المعانى التى تحمل القوة والفرحة والفوز وعلى سبيل التميز يبقى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين جميع قطاعات العمل والإنتاج والتصنيع والخدمات والتصدير الأقوى والأعلى والأسرع نموا، وتشير الأرقام التى هى أصدق اللغات إلى أن هذا القطاع نجح فى الوصول إلى القمة والاستمرار بها من حيث النمو وخلق فرص العمل والتصدير والدخل القومى.

فقد حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو 16,7% ونجح بكفاءة عالية فى المساهمة فى الناتج المحلى بنسبة 5% كما أصبح القطاع قاطرة التنمية الاقتصادية والبشرية، حيث إن أعداد الكوادر المؤهلة التى تتلقى تدريبًا متميزا فى تزايد مستمر والميزانية المخصصة لهذا المجال تضاعفت عدة مرات وخلق فرص العمل يفوق أى قطاع آخر خصوصًا فرص العمل الحر كرواد أعمال أو الالتحاق بالعمل فى كبريات الشركات العالمية المتخصصة.

أيضا من أهم عناصر التميز لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة حجم وقيمة الصادرات الرقمية إلى نحو 5 مليارات دولار وعلى المستوى المحلى تحقيق ناتج قومى بقيمة 150 مليار جنيه وهناك خطة تسير على قدم وساق لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كل محافظات مصر لتهيئة البيئة المناسبة الداعمة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، ونجح القطاع فى جذب الاستثمارات الأجنبية بقيمة 600 مليون دولار وهى تمثل نسبة نمو كبيرة جدا تتخطى 22% إلى جانب التميز المستمر فى صناعة التعهيد، حيث تتبوأ مصر مركزاً عالمياً مرموقاً فى هذه الصناعة والأمر الأكثر أهمية من كل هذه الإنجازات هو النجاح فى تحقيق طفرة هائلة فى مجال تصدير البرمجيات المدمجة وتصميم الإلكترونيات وجذب كبرى شركات تصنيع هواتف المحمول وأجهزة الحاسب اللوحى للتصنيع فى مصر لتلبية متطلبات السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية وهو ما يوفر فرص عمل جديدة ويوفر العملة وما نفخر به جميعًا هو أن مصر أصبحت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية.

وطبعا مصر هى الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت، كما نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة فى 77 قرية وإنشاء 443 برج محمول جديداً وتطوير 576 برج محمول وتطوير 741 مكتب بريد بقرى حياة كريمة، وتم افتتاح 3 محطات إنزال للكابلات البحرية وافتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولى فى مصر.