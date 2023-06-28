خير أيام الدنيا.. سبب تسمية يوم النحر بهذا الاسم

يوم النحر.. يعد يوم النحر من أفضل أيام الدنيا وذلك لما له من فضل كبير لما شُرع فيه من مناسك وعبادات ولما يحفل به من طاعات وقربات حيث يطلق عليه يوم الحج الاكبر.





سبب التسمية

والنحر يُعني الذبح وهو اليوم العاشر من ذي الحجة الموافق أول أيام عيد الاضحى حيث سُمي بذلك لما يجري فيه من نحر الاضاحي ، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام طواف الافاضة وتقصير شعر الرأس ورمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمروة.

وقد أطلق على يوم النحر هو يوم الحج الاكبر لما ذكره الله في كتابه العزيز في قول الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ [التوبة: 3].



وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، فَقَالَ: «أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» أخرجه أبو داود في سنته.

يوم النحر



وقد نُهي عن صوم عيد الفطر وكذلك يوم النحر وأيام التشريق كلها لا تصام؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك، إلا أن أيام التشريق قد جاء ما يدل على يوم النحر وهو يوم الحج الاكبر.

واختلف العلماء في يومِ الْحج الاكبر، والصحيح أنه هو أي يوم النحر ؛ لِأَنَّ معظم أَعمالِ النسك يقع فيه ، وقيل : هو يوم عرفة َ، والصواب الاول، وَإِنّما قيل الحج الاكبر من أَجلِ قول الناس في العمرة الحج الاصغر.

