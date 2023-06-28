آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات بأسوان
شهدت مساجد محافظة اسوان ، صلاة عيد الاضحي المبارك وسط ألاف من المصللين، في جموع ضواحي محافظة اسوان .
وقام أحد الأهالي بتوزيع الحلوة للاطفال داخل المسجد، واطباق الأرز باللبن، والعيديه، وسط فرحه وسعادة ببن الاطفال.
وفي سياق متصل أنه تم تجهيز 1381 مسجد ، والذى يقام فيه صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى الساحات المختلفة ، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد ،وقامت الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، وتنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لإستقبال جموع المصلين .
ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان عن أنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر .
مشيراً إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد .