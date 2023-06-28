الأربعاء 28 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمساجد والساحات بأسوان

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت مساجد محافظة اسوان ، صلاة عيد الاضحي المبارك وسط ألاف من المصللين، في جموع ضواحي محافظة اسوان . 

وقام أحد  الأهالي بتوزيع الحلوة للاطفال داخل المسجد، واطباق الأرز باللبن، والعيديه، وسط فرحه وسعادة ببن الاطفال. 


  وفي سياق متصل أنه تم تجهيز 1381 مسجد ، والذى يقام فيه صلاة الجمعة ، بالإضافة إلى الساحات المختلفة ، وذلك بكافة مراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد ،وقامت الوحدات المحلية وشركات النظافة برفع كفاءة وتجميل كافة الطرق المؤدية إلى المساجد وساحات الصلاة ، وتنفيذ أعمال التعقيم للمساجد والساحات لإستقبال جموع المصلين .

 

 ومن جانبه أوضح الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان عن أنه تنفيذاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فقد تم الإستعداد الجيد والكامل داخل المساجد ، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطني المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر .

 

 مشيراً إلى أن موعد أداء صلاة عيد الأضحى سيكون فى تمام الساعة 6:28 صباحاً ، وأنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإختيار الأئمة لتعيين إمام أساسى لكل مسجد وساحة ، وآخر إحتياطى من أفضل الأئمة والخطباء لإلقاء خطبة العيد .

صلاة عيد الاضحي باسوان

Snapchat-2124784172
Snapchat-2124784172
Snapchat-554339100
Snapchat-554339100
Snapchat-1213259668
Snapchat-1213259668
Snapchat-1317373038
Snapchat-1317373038
Snapchat-1437835071
Snapchat-1437835071
Snapchat-687741831
Snapchat-687741831
Snapchat-1233817478
Snapchat-1233817478
Snapchat-504420427
Snapchat-504420427
الجريدة الورقية