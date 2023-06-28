الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

وسط آجواء احتفالية

صلاة عيد الأضحى بمسجد مصطفى محمود .. صور

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

أدى الآلاف من المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصطفى محمود، وسط أجواء احتفالية وحالة من البهجة بين الأسر والشباب والأطفال.

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العيد فرحة.. صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد العمرانية بالجيزة

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عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد مع سكان الحى الإمارتى

 فيما احتشد أعداد كبيرة من الأسر والأطفال التي حرصت على التوافد برفقة الاطفال الصغار، الذين يرتدون ملابس العيد، ومعهم البالونات.

وبدأت صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظة الجيزة في تمام الساعة 6:21 صباح اليوم الأربعاء.

في هذا السياق قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن حضور الرجال والنساء والأطفال صلاة العيد أمرٌ مستحب، لما فيه من اجتماعٍ على الخير، وإظهارٍ للفرح والسرور بهذا اليوم المبارك، ويجوز للمرأة الحائض أو النفساء الخروج لتشهد صلاة العيد لكنها لا تصلي، ففي حديث أُمِّ عَطِيَّةَ(رَضِيَ اللهُ عَنْها) قَالَتْ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ (ﷺ) أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ" ( متفق عليه).

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