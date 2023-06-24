جسر مهم يربط شبه جزيرة القرم وأوكرانيا خارج الخدمة

أعلن مسؤول روسي أنّ جسراً مهمّاً يربط بين شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو ومنطقة في جنوب أوكرانيا تحتلّها القوات الروسية جزئياً أصبح خارج الخدمة بعدما قصفته قوات كييف، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة الروسية في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة خيرسون، للتلفزيون الروسي "لسوء الحظ، الجسر تعرض لأضرار أكبر بكثير مما كنّا نعتقد في البداية...خلال الأيام الـ 15 إلى 20 المقبلة، أو حتى أكثر، إلى حين إنجاز العمل وتحديد ما يمكن القيام به، فإنّ الجسر خارج الخدمة المرورية".