طريقة عمل الكيك لعشاق مذاق التفاح

تعد كيك التفاح السريع من أشهي الوصفات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بنكهة القرفة الطيبة واللذيذة.

كيك التفاح

مقادير كيك التفاح السريع

- للوجه :

سكر : 2 ملعقة كبيرة (أبيض)

القرفة : 2 ملعقة صغيرة (مطحونة)

- طحين : كوب (منخل)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الزبدة : ربع كوب (مذوبة)

- السكر البني : نصف كوب

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- البيض : 1 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- التفاح : نصف كوب (مقشر ومفروم مكعبات صغيرة)

- الجوز : نصف كوب (مفروم خشن)

كيك التفاح

طريقة التحضير

1. سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

2. ادهني صينية الكيك بالزبدة ورشة طحين.

3. اخلطي الزبدة المذوبة مع السكر البني والسكر الأبيض حتى يصبح المزيج ناعماً.

4. أضيفي البيضة والفانيلا واخلطي.

5. أضيفي الطحين والملح والبيكنج باودر والقرفة المطحونة واخلطي حتى تتجانس المكونات.

6. أضيفي التفاح والجوز وحركي الخليط.

7. صبي خليط الكيك في الصينية المجهزة.

8. اخلطي السكر الأبيض والقرفة المطحونة ووزعي المزيج على وجه صينية الكيك.

9. أدخلي الصينية للفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج الكيك.

10. أخرجي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم قطعي الكيك مربعات وقدميه دافئاً أو بارداً حسب الرغبة.