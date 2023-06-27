اختراع جهاز طبي جديد ينشط القلب بعد السكتات القلبية المفاجئة

في طفرة علمية نادرة من نوعها، أطلقت مؤسسة تكنولوجية روسية جهازًا طبيًا جديدًا، يعيد تشغيل القلب وإطلاق الدورة الدموية بعد السكتة القلبية المفاجئة، أو لدى مصابي الحوادث الذين تتعطل دورتهم الدموية بشكل مفاجيء.

جهاز طبي يعيد تشغيل القلب بعد السكتة القلبية المفاجئة

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، أوضحت شركة "روستيخ" خلال منشورعلى موقعها أنه في السابق كان يتم توفير هذه المعدات لروسيا من الخارج، أما الآن يصنعون كل شيء لضمان عدم ترك الرعاية الصحية المحلية دون المعدات اللازمة".

السكتة القلبية

وأضافت الشركة خلال منشورها: "سيساعد الجهاز في الحد من عدد الوفيات في حالات المرضى الذين يحتاجون إلى تدابير إنعاش عاجلة، كمصابي الحوادث".

وقال المدير التنفيذي للشركة: "في غضون ثلاث سنوات، سنكون قادرين على سد الاحتياجات من هذه المعدات الطبية في البلاد"، ونظرًا لحجمه الصغير ووزنه البالغ 9 كغ، يمكن استخدام الجهاز في وحدات العناية المركزة، وسيارات الإسعاف، وستبلغ كلفته أقل من المعدات الأجنبية بنسبة 30-40%.

وتم تطوير الجهاز بالاشتراك مع المعهد المركزي للبحث وتطوير الروبوتات بدعم مالي من وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية.