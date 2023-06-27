صحة قنا تعلن استعدادات مستشفيات المحافظة لعيد الأضحى

أجري الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية لمستشفي قنا العام، بهدف التأكد من إستعدادات المستشفي لأيام عيد الاضحي المبارك.

حيث تفقد أقسام المستشفي المختلفة للتأكد من الخدمات الطبية المختلفة المقدمة للمواطنين، وراجع جدول النوبتشيات للأقسام المختلفة وفترة تواجدهم طوال أيام العيد.

وشدد تواضروس خلال الزيارة علي ضرورة توفير رصيد كافي من أدوية الطوارئ وفصائل الدم المختلفة والمستلزمات الطبية خلال أيام العيد.

هذا وإستمرت جولات المتابعة لمتابعة استعدادات مستشفيات قنا للعيد، حيث أجري الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية ومدير الطب العلاجي جولة تفقدية لمستشفي دشنا المركزي، رافقه الدكتور الحسيني مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية.

و تفقد خلالها الدكتور أشرف الإستقبال وتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب وتوافر أرصدة كافية من الأدوية بالطوارئ والمستلزمات الطبية.

واستكمل الاحمر جولته بتفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي للاطمئنان علي المرضي وعلي الخدمة الطبية المقدمة لهم.

يأتي ذلك من منطلق حرص مديرية الشؤون الصحية بقنا، علي التأكد من الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين أثناء فترة الأعياد، وتنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة التأكد من إستعدادات المستشفيات أثناء فترة الأعياد.