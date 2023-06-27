أفضل 3 أنواع أسماك مفيدة للجسم

الأسماك غنية بالبروتينات لكن أحماض أوميغا 3 الدهنية و DHAو EPA هي الأسباب التي تجعل الأسماك مفيدة للكوليسترول، وفيما يلي أنواع الأسماك التي يستهلكها الناس بشكل شائع وثبت بالفعل أنها مفيدة لقلبك.

1- سمك السلمون

كسمك ماء بارد ، فإن سمك السلمون غني نسبيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية بالإضافة إلى ذلك ، جنبًا إلى جنب مع DHA و EPAالموجودة في السلمون ، تعد أحماض أوميغا 3 الدهنية جيدة لصحة القلب عن طريق خفض إنتاج LDL وزيادة إنتاج HDL، ويحتوي السلمون أيضًا على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ، لذلك من الصحي أن يستهلكه الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

2- السردين

من المعروف جيداً أن السردين يعزز الكوليسترول الحميد، بالإضافة إلى أن الأحماض الدهنية الموجودة في السردين هي بالضبط ما يحتاجه قلبك.

3- تونة

نظرًا لأن التونة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، فهي بالطبع مفيدة لصحة قلبك. يمكن التحكم في مستوى LDL إذا كان مستوى f HDL أعلى ، ولهذا السبب من خلال التأكد من أن لديك نسبة أعلى من HDLهي الخطوة الأولى للتحكم في مستوى الكوليسترول لديك، ويساهم الأحماض الدهنية أوميغا 3 بشكل كبير في التأكد من أن نسبة HDLأعلى من LDL.