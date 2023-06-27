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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

أفضل 3 أنواع أسماك مفيدة للجسم

الأسماك
الأسماك

الأسماك غنية بالبروتينات لكن أحماض أوميغا 3 الدهنية و DHAو EPA هي الأسباب التي تجعل الأسماك مفيدة للكوليسترول، وفيما يلي أنواع الأسماك التي يستهلكها الناس بشكل شائع وثبت بالفعل أنها مفيدة لقلبك.

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1- سمك السلمون

كسمك ماء بارد ، فإن سمك السلمون غني نسبيًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية بالإضافة إلى ذلك ، جنبًا إلى جنب مع DHA و EPAالموجودة في السلمون ، تعد أحماض أوميغا 3 الدهنية جيدة لصحة القلب عن طريق خفض إنتاج LDL وزيادة إنتاج HDL، ويحتوي السلمون أيضًا على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة ، لذلك من الصحي أن يستهلكه الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

 

2- السردين

من المعروف جيداً أن السردين يعزز الكوليسترول الحميد، بالإضافة إلى أن الأحماض الدهنية الموجودة في السردين هي بالضبط ما يحتاجه قلبك.

 

3- تونة

نظرًا لأن التونة غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، فهي بالطبع مفيدة لصحة قلبك. يمكن التحكم في مستوى LDL إذا كان مستوى f HDL أعلى ، ولهذا السبب من خلال التأكد من أن لديك نسبة أعلى من HDLهي الخطوة الأولى للتحكم في مستوى الكوليسترول لديك، ويساهم الأحماض الدهنية أوميغا 3 بشكل كبير في التأكد من أن نسبة HDLأعلى من LDL.

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