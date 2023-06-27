توزيع 500 قطعة ملابس على الأكثر احتياجا في يوم الخير بديرمواس

قامت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، بتنفيذ مبادرة يوم الخير تحت شعار " يلا نعيد، لبسك لغيرك عيد" لتوزيع الملابس علي الأطفال لادخال البهجة و السرور علي قلوبهم.

و يجعل من احتفالهم بالعيد اكتر بهجة و تميز و سعادة ، حيث اطلقت وزارة الشباب والرياضة ، مبادرة يوم الخير ، بتجميع الملابس خفيفة الاستعمال ، و اعادة تغليفها و تعبئتها ، و عرضها للأسر الاكثر احتياجا من أهالي القري المحرومة، حيث اقام مركزي شباب اسمو العروس، والعمارية الشرقية معرض يوم الخير، و تم توزيع عدد 500 قطعة ملابس مختلفة علي الاطفال و الأسر الاكثر احتياجا بكلا المركزين .

و ذلك بحضور مديري المراكز ، و فرق اندية التطوع، واعضاء مجالس الإدارة بمركزي شباب اسمو العروس، العمارية الشرقية ، بحضور كابتن محمد احمد محمد متابع الإدارة، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة و تنفيذ و متابعة إدارة شباب ديرمواس