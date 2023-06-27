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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

توزيع 500 قطعة ملابس على الأكثر احتياجا في يوم الخير بديرمواس

مبادرة يوم الخير
مبادرة يوم الخير

قامت إدارة الشباب والرياضة بديرمواس جنوب محافظة المنيا ، بتنفيذ مبادرة  يوم الخير تحت شعار " يلا نعيد، لبسك لغيرك عيد" لتوزيع الملابس علي الأطفال لادخال البهجة و السرور علي قلوبهم.

و يجعل من احتفالهم بالعيد اكتر بهجة و تميز و سعادة ، حيث اطلقت وزارة الشباب والرياضة ، مبادرة  يوم الخير ، بتجميع الملابس خفيفة الاستعمال ، و اعادة  تغليفها و تعبئتها ، و عرضها للأسر الاكثر احتياجا من أهالي القري المحرومة، حيث اقام مركزي شباب اسمو العروس، والعمارية الشرقية معرض يوم الخير، و تم توزيع عدد 500 قطعة ملابس مختلفة علي الاطفال و الأسر الاكثر احتياجا بكلا المركزين .

و ذلك بحضور مديري المراكز ، و فرق اندية  التطوع، واعضاء مجالس الإدارة بمركزي شباب اسمو العروس، العمارية الشرقية ، بحضور كابتن محمد احمد محمد متابع الإدارة، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، متابعة وإشراف وكلاء  المديرية للشباب و الرياضة  و تنفيذ و متابعة  إدارة شباب ديرمواس

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