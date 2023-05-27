أسواق الأسهم الأمريكية.. "ناسداك" يسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

انهت أسواق الأسهم الأميركية مرتفعة خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مع إحراز تقدم في المحادثات المتعلقة برفع سقف الدين الأميركي في حين قفزت أسهم شركات الرقائق لليوم الثاني على التوالي وسط تفاؤل بشأن الذكاء الصناعي.

الأسهم الأميركية

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية مرتفعا بنسبة بلغت نحو 1.31% ليصل الى مستوى 4205.46 نقطة، فيما ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي بعد صعود بنسبة 0.32%.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة بلغت نحو 2.19% ليصل إلى مستوى نحو 12975.69 نقطة، فيما سجل مكاسب أسبوعية نسبتها 2.51% في ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بنسبة بلغت نحو 1% ليصل إلى مستوى نحو 33093.27 نقطة عند الإغلاق، ولكنه تراجع بنسبة بلغت نحو 1%.

مفاوضات مستمرة بشأن سقف الدين الأميركي

وزارة الخزانة الأمريكية

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومفاوض جمهوري أمس الجمعة إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأميركية البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.

ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة.

وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفاً عن السداد له تداعيات كارثية، وقال بايدن للصحافيين "الأمور تبدو جيدة. أنا متفائل".

وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنتهِ بعد.

وأدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو.

وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.

ويناقش المفاوضون اتفاقاً من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.

وذكرت محطة "سي.إن.إن" أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس أمس الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.

وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.