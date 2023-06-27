وفري فلوسك واصنعي بان كيك ببيضة واحده فقط| فطار سريع ولذيذ

بان كيك من الأكلات التي اشتهرت في الأونه الأخيرة، ويتناولها الجميع كوجبة إفطار خفيفة ولذيذة، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل بان كيك ببيضة واحده فقط لتكاليف أقل.

بان كيك

المقادير

- سكر : 3 ملاعق كبيرة

- حليب : كوب

- الزيت النباتي : ربع كوب

- البيض : 1 حبة

- خميرة : مغلف

- دقيق : 160 جراماً

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

في وعاء اخلطي السكر، والدقيق، والملح، والخميرة.

في وعاء آخر، اخفقي البيض مع الزيت والحليب، وأضيفي الخليط إلى مزيج الدقيق واخفقي المزيج حتى يتجانس.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وأضيفي مقدار من خليط البان كيك واطهيه من الجهتين حتى ينضج.

كرري الخطوة السابقة حتى نفاذ الكمية، وقدميه مزيناً بحسب الرغبة.