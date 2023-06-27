اصنعي الكوكيز الرخامي علي الطريقة السعودية

يعتبر الكوكيز الرخامي لضيافة العيد من أشهي وصفات حلويات عيد الأضحى، ويعد من أسهل الوصفات التي يمكن صنعها بمذاق ولا أشهى، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها مع فنجان من القهوة السعودية.

الكوكيز الرخامي

مقادير الكوكيز الرخامي

- دقيق : كوب

- الزبدة : كوب (مذابة)

- سكر البودرة : نصف كوب

- الكاكاو : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب (سائل)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة (سائلة)

الكوكيز الرخامي

طريقة التحضير

ضعي الزبدة والسكر البودرة في وعاء وقلبي جيداً، ثم أضيفي الفانيليا والدقيق واخلطي، ثم اعجني باليد لمدة 5 دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة طرية ومتجانسة.

قسمي العجينة إلى قسمين متساويين وضعي أول قسم جانباً بينما القسم الآخر أضيفي له الحليب السائل والكاكاو، واعجني جيداً حتى تحصلي على عجينة بالشوكولاتة.

قسمي العجين إلى كرات صغيرة متساوية الحجم ثم ضعي كرة من العجينة البيضاء وبجانبها كرة سوداء وهكذا بالتناوب حتى الحصول على 3 كرات بيضاء و3 كرات سوداء بقطعة الكوكيز الواحدة.

اضغطي الكوكيز باليد حتى تلتصق الكرات ببعضها البعض وتتداخل الألوان وتأخذ شكل القرص.

كرري العملية حتى الانتهاء من كامل الكمية.

صفي قطع الكوكيز المحضرة في صينية مغلفة بورق الزبدة، ثم أدخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10 دقائق حتى تنضج تماماً.

أخرجي الكوكيز من الفرن واتركيه يبرد تماماً، ثم ضعيه بطبق التقديم.