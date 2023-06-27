إستجابة فورية لرغبتهم.. محافظ المنوفية يوجه بتنظيم رحلة ترفيهية لأبناء مؤسسة البنين

احتفالاً بعيد الأضحى المبارك..

زار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الموفية ، ملحق مؤسسة البنين " دار الأنوار المحمدية " التابعة للجمعية النسائية لتحسين الصحة بحي شرق شبين الكوم ، والتي تضم 12 طفل تتراوح أعمارهم من 12 وحتى 15 عاماً .

وقدم المحافظ العيدية والهدايا وشنط الحماية الشخصية على أبناء الدار ، معرباً عن سعادته بالتواجد بينهم ومهنئهم بالعيد السعيد.

وخلال لقائه بأبنائه الأيتام وفي إستجابةً سريعة لرغبتهم ، وجه المحافظ بتنظيم رحلة ترفيهية لمدينة الأسكندرية لأبناء الدار على نفقة المحافظة لإضفاء البهجة والسرور عليهم.

مؤكداً مدى حرصه وإهتمامه بكافة مؤسسات دور الأيتام بالمحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير جو من الأمان والراحة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع .